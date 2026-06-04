Тайна ''Серебряного цунами'': почему купить бизнес в США сегодня может быть выгоднее, чем открыть собственный

На первый взгляд это обычная демографическая тенденция. Однако экономисты и предприниматели все чаще называют Silver Tsunami одним из самых значимых бизнес-трендов ближайших лет. Причина проста: тысячи владельцев компаний готовятся передать или продать свои предприятия, создавая уникальные возможности для нового поколения предпринимателей и инвесторов.

По словам предпринимателя, основателя Ice Union LLC и зарегистрированного бизнес-брокера Максима Лободюка, интерес к покупке готовых бизнесов в США сегодня растет не только среди американцев, но и среди иностранных предпринимателей.

"Еще несколько лет назад большинство людей рассматривали США как место для открытия бизнеса с нуля. Сегодня все больше предпринимателей понимают преимущества покупки уже действующей компании. Вместо того чтобы тратить годы на поиск клиентов и построение процессов, можно приобрести бизнес, который уже работает, имеет историю, команду и денежный поток", - говорит Лободюк.

Фото: Максим Лободюк на вручении ему сертификата особого признания Конгресса за развитие предпринимательства, инноваций и экономического развития в Соединенных Штатах, 2025, Вашингтон, Округ Колумбия, Капитолийский холм.

По его словам, современные покупатели стали значительно более требовательными и профессиональными.

"Люди больше не покупают бизнес только потому, что им понравилась идея. Они изучают финансовую отчетность, анализируют рынок, проводят юридический аудит, оценивают перспективы отрасли и смотрят на долгосрочный потенциал. Особенно внимательно к этому подходят предприниматели из Украины и других стран, которые рассматривают США как площадку для развития и масштабирования бизнеса", - отмечает эксперт.

Сейчас особенно актуальны бизнесы, связанные с развитием искусственного интеллекта, дата-центров и энергетической инфраструктуры. Рост AI требует больших мощностей, поэтому востребованы производства генераторов, трансформаторов и другого энергетического оборудования. Также сильными направлениями остаются производственные бизнесы: countertops, HVAC, plumbing, мебельное производство, строительные материалы и другие практичные отрасли с постоянным спросом и понятной моделью получения прибыли.

Отдельно стоит отметить отельно-ресторанную сферу, которая при хорошей локации и правильном управлении также остается привлекательным направлением для инвестиций.

Интерес к таким активам растет на фоне изменений, происходящих в американской экономике. Миллионы владельцев компаний поколения бэби-бумеров достигли пенсионного возраста и постепенно выходят из операционного управления. Во многих случаях у них нет наследников или партнеров, готовых продолжать дело, поэтому бизнесы выставляются на продажу.

Фактически речь идет о крупнейшей передаче частного бизнеса между поколениями в современной истории США. Многие аналитики уже называют этот период "рынком покупателя", поскольку предложение качественных компаний в отдельных секторах начинает превышать количество подготовленных покупателей.

Для иностранных инвесторов это открывает дополнительные возможности. Вместо создания бизнеса с нуля предприниматели могут получить доступ к существующей клиентской базе, персоналу, лицензиям, поставщикам и отлаженным бизнес-процессам.

"Silver Tsunami - это реальный экономический тренд, который уже влияет на рынок. Для подготовленных предпринимателей он создает возможности, которые могут не повториться в течение многих лет", - считает Максим Лободюк.

По мнению экспертов, в ближайшие годы значение этого тренда будет только расти. А значит, все больше предпринимателей будут задаваться вопросом как открыть бизнес в США с нуля, а также о том, какой действующий бизнес стоит купить уже сегодня.