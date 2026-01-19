Українська
Секрет успеха на телевидении от Владимира Тимошенко

Цихоцкая Мария

За годы работы Владимир Тимошенко проявил себя сразу в нескольких ключевых ролях и в каждой из них достиг высокого профессионального уровня.

Как телеведущий, с начала полномасштабного вторжения, Владимир ведет прямые эфиры и проект "Фронт-News", рассказывая о ключевых событиях непосредственно с линии фронта.

 

Владимир Тимошенко во время работы в студии телеканала, Украина, Киев
Как спортивный комментатор, у него за плечами работа на крупнейших международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира по футболу. Как ведущий и редактор YouTube-проектов Владимир является лицом и одним из ключевых создателей программ, собирающих миллионную аудиторию. Среди последних – проекты "ВоваЖги", "Итоги недели", "Мордор-News". Как редактор и сценарист, он работает над документальными фильмами и авторскими YouTube проектами.

Особое место в его творческом портфеле занимает документальный фильм "Возмездие" – пронзительная работа о зверствах русской армии в Буче и Ирпене, которая не оставила равнодушными ни зрителей, ни профессиональное сообщество.

Сегодня Владимир Тимошенко делится своим опытом и дает 10 советов молодым начинающим журналистам, которые хотят построить карьеру на телевидении и в медиа в целом.

10 советов от Владимира Тимошенко

"Дисциплина важнее вдохновения"

Журналистика – и особенно телевидение – не о поиске музы и творческих импульсов. Это жесткая среда, где все подчинено терминам, дедлайнам и оперативности.

У вас не будет времени ждать вдохновения, результат нужен вчера. Да, вы будете заниматься творчеством, но оно всегда будет ограничено рамками времени. Умение планировать, быть собранным и держать себя в профессиональной форме каждый день – ключевой навык в условиях высокой конкуренции.

"Будьте командным игроком"

Даже если вы талантливый журналист, без команды вы никто.

Ваш текст проходит через монтажера, выпускающего режиссера, звукорежиссера и еще десятки рук. Не поладили с коллегами, в конце концов пострадает результат. Телевидение – это, прежде всего, картинка и слаженная работа. Умение договариваться и слышать других – самая важная часть профессии.

"Звездная болезнь лечится очень больно. Лучше не болеть"

После первых эфиров, комплиментов и узнаваемости легко потерять почву под ногами. Но на телевидении свой класс нужно доказывать каждый день.

Высокомерие и самодовольство быстро сказываются на качестве работы, а за этим так же быстро исчезает и "звездный статус". Лучшее лекарство – сосредоточиться на деле и продолжать работать.

"Не бойтесь прямого эфира"

Многие сильные специалисты панически боятся прямых эфиров. А зря.

Прямой эфир – это вершина телевидения, его чистая форма. Да, страшно. Да, нет права на ошибку. Но именно здесь вы растете быстрее всего. Научитесь получать удовольствие от этой ответственности – и ваша профессиональная ценность в который раз вырастет.

"Не бойтесь ошибаться. Не ошибаются только бездельники"

Одна из главных проблем начинающих журналистов – страх проявить инициативу.

Ошиблись? Вас исправят. Сделали выводы – станете сильнее. Руководители ценят тех, кто пробует, рискует и учится. А вот о "серых мышках" в редакциях забывают очень быстро.

Владимир Тимошенко во время прямого эфира
"Поладить с руководством – часть вашей работы"

Именно вы заинтересованы в том, чтобы взаимодействие с руководством было конструктивным.

Показывайте результат, держите слово, будьте профессиональными и адекватными. Это основа долгосрочного и продуктивного сотрудничества.

"Не плетите интриги в офисе – займитесь работой"

Подковерные игры, обсуждения коллег и интриги уносят самое ценное – время и энергию.

Это не делает вас сильнее специалиста. Фокус на работе, а не на сплетнях – кратчайший путь профессионального роста.

"Развивайте свои социальные сети"

Сегодня журналист – это не только сотрудник редакции, но и персональный медиа-бренд.

Социальные сети позволяют напрямую общаться с аудиторией, усиливать свое имя и повышать профессиональный вес.

Работайте над контентом, формируйте доверие, показывайте свою экспертность – это инвестиция, которая обязательно окупится.

"Учитесь новому – мир меняется слишком быстро"

Телевидение и медиа постоянно трансформируются. Форматы, платформы, инструменты все обновляются.

Перестающий учиться очень быстро выпадает из профессии. Осваивайте новые форматы, цифровые платформы, монтаж, аналитику, сторитлинг. Любое новое умение делает вас более универсальным и востребованным специалистом.

"Не живите только работой"

Парадоксально, но факт: чтобы хорошо работать, нужно уметь отдыхать.

Выгорание – одна из главных проблем в журналистике. Находите баланс, берегите себя, не теряйте интереса к жизни вне редакции. Только наполненный человек способен создавать сильный контент и надолго оставаться в профессии.