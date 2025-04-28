Методика, разработанная Мариной Пурик, бизнес-юристом, заслуженным экспертом в области инвестиционного права, специалистом по моделированию бизнеса, предлагает системный подход к интеграции правовых процессов и научно-прикладных основ в единую систему инвестиционного моделирования бизнеса, учитывая особенности правовых ландшафтов Украины и США.

Марина Пурик Марина Пурик

Марина Пурик, наработав фундаментальный научно-прикладной бэкграунд в обеих юрисдикциях, подчеркивает необходимость адаптивного подхода к инвестиционному развитию и моделированию бизнеса.

"Моя методика — не теоретическое оторванное от практики пособие, а скорее практический реальный гайд, который степ за степом направляет бизнес в нужное русло, учитывая основные вызовы, с которыми вынужден сталкиваться современный предприниматель. Она ориентирована на формирование юридических стратегий, способных функционировать системно, действовать проактивно и быть фундаментом бизнеса", Марина Пурик, Январь, 2025.

1. Адаптивность как основа устойчивости

Первый принцип методики — построение гибкой и адаптивной модели юридического управления. В условиях, когда правовой ландшафт в обеих странах изменяется с высокой скоростью, от юристов требуется способность быстро интерпретировать новые нормы, оценивать их влияние на бизнес и оперативно адаптировать процессы.

Важно создавать внутри юридических подразделений системы мониторинга законодательных изменений. В украинском контексте — это постоянное слежение за апдейтами в законодательстве, особенностями внесения изменений в действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, тонкости применения НПА в условиях военного времени и далее грядущего поствоенного восстановления. В США — понимание специфики законодательства штатов и его взаимодействия с федеральными законами, основ легализации бизнеса, его юридически допустимой модели, знание прецедентной практики, судебных решений, которые стали landmark для правовой системы, понимание основ налогообложения и умение юридического анализа конкретного инвестиционного кейса.

Кроме того, для юридического сектора обеих юрисдикций крайне важно мнение работать с инновационными технологиями, в том числе в сфере защиты информации: корпоративной и личных данных.

Юридические команды должны быть обучены действовать как аналитические центры: не просто фиксировать изменения, а интерпретировать их в стратегическом контексте компании. Для этого необходимы регулярные внутренние обзоры, стратегические сессии и участие юристов в планировании стратегии и ключевых бизнес-решений. То есть юристы должны не просто давать сухой юридический анализ инвестиционного кейса, юридическая команда должна четко понимать конечную цель инвестирования или привлечения инвестиции и делать соответствующий фундамент в стратегической перспективе и экономическом синтезе.

2. Интеграция правовых процессов в стратегическое управление

Необходимо отвергать устаревшее представление о юристах как "стоп-сигнале" инноваций. Напротив, юридическая функция должна стать "навигатором" изменений, помогая бизнесу двигаться быстрее, но безопасно.

Юристы должны интегрироваться в стратегические команды с самого начала любого инвестиционного проекта: от выбора юрисдикции и налоговой модели до конечного результата инвестиции. В украинских реалиях это особенно важно при структурировании международных контрактов, привлечении иностранных инвестиций и защите активов. В США — при выходе на IPO, структурировании венчурного капитала, разработке SaaS-продуктов и соблюдении требований SEC, FTC, а также штатов.

Положительный метод – внедрение в компаниях системы Legal Design Thinking — подход, при котором юридические процессы проектируются с учетом удобства, прозрачности и бизнес-логики. Это не просто правовая поддержка, а партнерство с другими департаментами на всех уровнях.

Марина Пурик с коллегами Марина Пурик с коллегами

3. Образование и развитие юридических команд

Юридические подразделения должны не просто выполнять свои задачи по наработанной практике , но и постоянно учиться и идти "в ногу" с инновационными системами. Выстраивание процесса непрерывного образования на базе внутренних академий, партнерств с международными образовательными платформами и привлечения внешних экспертов – ключ к успеху.

Особое внимание нужно уделять и soft skills юристов: навыкам коммуникации, кросс-культурному взаимодействию (особенно в международных группах), умению доносить правовую позицию на языке бизнеса.

Для украинского контекста крайне важно готовить юристов, способных работать с международными стандартами отчетности, ESG-повесткой и комплаенсом, а также с международными юридическими платформами. Например, если речь идет об инвестиционном украинско-Американском проекте, украинский юрист должен понимать как и где найти нужное законодательство США, прецедент и т.д. "Исходя из моего опыта, в Украине этому не уделяется внимание. Аналогично, американский юрист врядле сможет разобраться в законодательной базе Украины, где законом в области одного права могут быть внесены правки в законодательный акт совершенной в иной сфере, а потом еще принято ряд подзаконных актов, противоречащих друг другу" - Марина П. В США актуальны вопросы этики ИИ, интеллектуальной собственности и антимонопольного регулирования в сфере Big Tech.

4. Структурная защита от правовых рисков

Систематизация подходов к превентивной защите бизнеса от правовых угроз – основа безопасности. Это касается как внешних рисков — регуляторных, судебных, политических, — так и внутренних — договорных, трудовых, корпоративных.

Для этого в компаниях создаются Risk Maps, включающие все уязвимые зоны бизнеса с юридической точки зрения. Такие карты пересматриваются ежеквартально, дополняются прогнозами на основе политического и экономического анализа и служат базой для корректировки внутренней документации, договоров, инструкций и процедур.

Отдельное внимание уделяется вопросам интеллектуальной собственности: её регистрации, лицензированию, защите в международной юрисдикции. В украинском ИТ-секторе и креативной индустрии это особенно актуально, в США — в стартапах и наукоемких компаниях.

5. Цифровизация юридических процессов

Инновации — еще один краеугольный камень методики. Внедрение LegalTech-инструментов: систем управления контрактами (CLM), платформ электронного документооборота, средств автоматизации комплаенса и даже AI-решений для анализа судебной практики – лишь часть необходимых действий.

В США это уже стандарт, а в Украине — тренд, к которому нужно стремиться. Юридический департамент должен быть технологичным и метрифицированным: все процессы должны измеряться, автоматизироваться и поддаваться оптимизации.

Использование Legal Analytics позволяет прогнозировать исход судебных дел, оценивать эффективность внешних юридических партнеров, анализировать уязвимости в договорах и принимать обоснованные решения.

6. Примеры внедрения и успеха

Методика была апробирована в ряде кейсов, связанных с:

- реструктуризацией юридических департаментов международных ИТ-компаний;

- выходом на рынок США украинских стартапов;

- защитой прав инвесторов в сфере недвижимости;

- разработкой правовых стратегий для устойчивых ESG-проектов;

- построением системы комплаенса и этики в транснациональных корпорациях.

Во всех случаях общий результат — снижение юридических рисков, повышение скорости согласования решений, улучшение взаимодействия между бизнесом и правовым отделом.

Заключение

Для компаний, работающих в двух юрисдикциях или стремящихся к международной экспансии, методика инвестирования и моделирования бизнеса от Пурик станет не только полезным инструментом, но и основой правовой устойчивости на годы вперед.