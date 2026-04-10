Як український підприємець у Каліфорнії створює технологію, що може змінити підхід до ландшафтів і зменшити екологічні втрати

У рубриці Каліфорнія сьогодні розповідаємо про Володимира Драгана - українського підприємця та інженера, який працює у сфері технологій управління водою, живлення рослин і зеленої інфраструктури в Каліфорнії. І говоримо про нього не просто так: він працює над рішенням, яке може суттєво зменшити втрати води, забруднення океану добривами та загалом позитивно вплинути на екологію Каліфорнії, де питання води та ґрунтів є критично важливими.

У Каліфорнії, де питання води, ефективності ресурсів і сталого підходу до інфраструктури давно вийшли за межі суто професійної дискусії, з’являються рішення, здатні змінити саму логіку управління середовищем. Одне з таких рішень розвиває підприємець українського походження Володимир Драган - засновник і CEO GreenPlace Inc. та стартапу GreenMix.

Хто такий Драган і яка його ідея? Професійний шлях Драгана у США починався не з теорії, а з практики. Він працював безпосередньо в ландшафтній індустрії Каліфорнії, брав участь у реалізації об’єктів і поступово сформував системне бачення того, як працює цей ринок зсередини. Під його керівництвом команда реалізувала понад 400 проєктів у штаті. Саме цей досвід дозволив побачити не лише зовнішню сторону бізнесу, а й його глибинні проблеми: перевитрати води, неефективне використання добрив, значні операційні втрати, високу залежність від людського фактору та відсутність прозорості в обслуговуванні.

На перетині цих викликів і народилася ідея GreenMix - технології, яка поєднує hardware та software і дозволяє інтегрувати подачу поживних речовин у стандартні системи поливу. Суть рішення полягає в тому, що рослини отримують живлення одночасно з іригацією - контрольовано, дозовано і стабільно. Такий підхід може суттєво зменшити втрати ресурсів і зробити сам процес управління ландшафтами значно точнішим.

Йдеться не лише про зручність для бізнесу. Один із головних акцентів GreenMix - екологічний. У традиційних системах значна частина добрив не засвоюється рослинами й потрапляє в ґрунтові води та екосистеми. За оцінками галузі, такі втрати можуть сягати до половини внесеного обсягу. У штаті, де вода є стратегічним ресурсом, а екологічне навантаження на середовище зростає, ця проблема має не локальний, а системний характер.

Саме тому розробка Драгана заслуговує на увагу не лише як бізнес-інновація, а і як потенційно важливий інструмент екологічної модернізації. Каліфорнія давно живе в умовах, де будь-яка технологія, здатна підвищити ефективність використання води, зменшити втрати добрив і знизити навантаження на екосистему, фактично працює не тільки на ринок, а й на майбутнє штату.

Окремий напрямок роботи команди пов’язаний із recycled water - переробленою водою, використання якої в багатьох районах Каліфорнії стає все більш актуальним. Проте така вода може негативно впливати на ґрунт і рослини, якщо не контролювати процес належним чином. У GreenMix працюють і над тим, щоб зробити її використання більш безпечним, прогнозованим та технологічно керованим.

Важливо і те, що проєкт не залишається на рівні концепції. Прототипи вже встановлені на реальних об’єктах, компанія має перших платоспроможних клієнтів і готується до запуску першої виробничої серії. Паралельно команда розвиває програмну платформу, яка дає змогу відстежувати обслуговування, аналізувати ефективність, контролювати процеси в реальному часі та зменшувати роль хаотичних ручних рішень.

Фактично Драган пропонує інший підхід до ландшафтної індустрії - не як до сфери "ручного догляду", а як до керованої інфраструктури, де дані, автоматизація й екологічна логіка стають основою рішень. І саме в цьому полягає масштаб його ідеї. Йдеться не просто про новий пристрій для поливу, а про спробу трансформувати цілу модель управління територіями.

Для американського ринку, а особливо для Каліфорнії, де екологічна стійкість уже давно є не модною темою, а економічною необхідністю, такі рішення можуть мати значно більший сенс, ніж здається на перший погляд. У випадку успішного масштабування GreenMix може стати прикладом того, як практичний досвід, підприємницьке мислення та технологічна інновація здатні створити продукт із реальним впливом на індустрію та довкілля.

Якщо Каліфорнія дійсно шукає інструменти, здатні поєднати ефективність, автоматизацію та екологічну відповідальність, то такі розробки можуть виявитися значно важливішими, ніж черговий локальний стартап. Вони можуть стати частиною нової інфраструктурної норми.