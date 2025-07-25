Методология PRIME от Александра Рашевченко: украинская разработка, трансформирующая бизнес в США

Методология Александра позиционируется и отмечается экспертами как инструмент для стратегической оптимизации бизнеса в сфере детейлинга.

Ректор ведущего украинского вуза – Киевского национального экономического университета имени Гетьмана, доктор экономических наук Дмитрий Лукьяненко отметил в своей рецензии инновационность подхода А. Рашевченко.

Александр Рашевченко

"Авторская модель PRIME является оригинальным синтезом различных управляющих концепций, адаптированных к специфике детской индустрии. Система взаимосвязи между пятью моделями (профессионализм, надежность, инновационность, мастерство, совершенство) демонстрирует системное мышление и идеи синергетических эффектов в бизнес-процессах", - отметил Лукьяненко.

Позитивно методологию оценили в Украине также на кафедре менеджмента Бердянского государственного педагогического университета. По словам профессора кафедры Татьяны Нестеренко, "структура позволяет студентам не просто усвоить бизнес-процессы, но и учиться видеть взаимосвязи между репутацией, сервисом и конкурентоспособностью".

"Методика оптимизации детейлинг бизнеса на основе модели PRIME является ценным вкладом в развитие теории и практики управления предприятиями сферы услуг. Она демонстрирует инновационный подход к системной оптимизации бизнес-процессов может служить методологической основой для дальнейших научных исследований и практических разработок в отрасли", - отметила Тетяна Нестеренко. Отмечается, что подход PRIME является практическим, но он имеет учебную и аналитическую ценность.

Среди предприятий, кто ввел методологию, была команда Dimaris LA Service Corporate из Лос-Анджелеса Компания из Калифорнии, обслуживающая корпоративные автопарки и владельцев люксовых авто, столкнулась с проблемой низкой доходности при стабильных доходах. Анализ по PRIME-параметрам выявил дисбаланс между высокой надежностью и низким уровнем инноваций. Внедрение стратегии позволило повысить доходность с 12% до 28%, снизить время обслуживания с 4,5 до 3,2 часов, а также увеличить количество повторных визитов на 45%. "Мы выражаем глубокую благодарность Александру Рашевченко за создание этой эффективной методологии, которая улучшила наш бизнес и позволила нам достичь новых высот на конкурентном рынке Лос-Анджелеса", – отметил владелец компании Дмитрий Сидоров.

Еще один калифорнийский бизнес, использующий PRIME – компания GLG Auto Sales, GLG Auto Collision INC и ее владелец — Гэри Крумер.

"Методология Александра Рашевченко не только помогла нам успешно выйти на рынок авто-детейлинга, но и значительно улучшила стратегическое мышление и операционные процессы в основном бизнесе. Для каждого предпринимателя, стремящегося к устойчивому, прибыльному и этически управляемому развитию — это бесценная дорожная карта к успеху", говорит Крумер.

По словам Крумера, "компоненты финансового планирования, предусмотренные в методологии, помогли оптимизировать структуру расходов, сократив материальные отходы на 22% и время обслуживания в среднем на 18 минут на автомобиль. Мы внедрили рекомендованные CRM-системы и инструменты автоматизации, что упростило процесс бронирования и повысило загрузку мощностей с 67% до 89%".

Также, по словам владельца бизнеса, инновационная платформа помогла компании выбрать правильные технологии и материалы, включая керамические и графеновые покрытия, которые стали фирменными услугами, обеспечив высокие цены и способствуя увеличению средней стоимости транзакции на 43%. Маркетинговые стратегии помогли создать сильное присутствие бренда, теперь обеспечивающего 40% нового бизнеса за счет рекомендаций и постоянных клиентов.

Александр Рашевченко

Также методику оптимизации бизнес-процессов PRIME оценили и в Elite Auto Collision Inc., Los Angeles, California.

По словам ее президента Дианы Прокопенко:

"Внедрение методологии PRIME в нашу деятельность началось в апреле 2024 года и принесло значительные результаты уже в течение первого года. Благодаря систематической работе по пяти ключевым направлениям модели мы добились роста выручки на 47%, увеличив средний чек с 850 до 1250 долларов США за счет расширения портфеля услуг и внедрения премиальных керамических и графеновых покрытий. Наш индекс лояльности клиентов (NPS) вырос с 6,8 до 8,9 пункта, что отразилось в росте количества постоянных клиентов на 34% и увеличении количества рекомендаций от существующих клиентов на 58%".

Сегодня методология PRIME продолжает изучаться в Украинских вузах и активно применяется в бизнесе на международной арене, что подчеркивает его ценность и уникальность.

Автор: Мария Цихоцкая