Методологія PRIME від Олександра Рашевченка: українська розробка, що трансформує бізнес у США

Методологія Олександра позиціонується та відзначається експертами як інструмент для стратегічної оптимізації бізнесу у сфері дітейлінгу. Розробка, що базується на п'яти ключових вимірах (Professionalism, Reliability, Innovation, Mastery, Excellence), отримала високі оцінки з боку представників професійної спільноти.

Ректор провідного українського ВИШу - Київського національного економічного університету імені Гетьмана, доктор економічних наук Дмитро Лук'яненко зазначив у своїй рецензії між іншим інноваційність підходу О. Рашевченка.

Олександр Рашевченко

"Авторська модель PRIME є оригінальним синтезом різних управляючих концепцій, адаптованих до специфіки дитячої індустрії. Система взаємозв'язку між п'ятьма моделями (професіоналізм, надійність, інноваційність, майстерність, доскональність) демонструє системне мислення та ідеї синергетичних ефектів у бізнес-процесах", зазначив Лук'яненко.

Позитивно методологію оцінили в Україні також на кафедрі менеджменту Бердянського державного педагогічного університету. За словами професорки кафедри Тетяни Нестеренко, "структура дозволяє студентам не просто засвоїти бізнес-процеси, а й вчитися бачити взаємозв'язки між репутацією, сервісом та конкурентоспроможністю".

"Методика оптимізації дітейлінг-бізнесу на основі моделі PRIME є цінним вкладом у розвиток теорії та практики управління підприємствами сфери послуг. Вона демонструє інноваційний підхід до системної оптимізації бізнес-процесів може служити методологічною основою для подальших наукових досліджень та практичних розробок у галузі", зазначила Тетяна Нестеренко. Відзначається, що підхід PRIME є не лише практичним, але й має навчальну та аналітичну цінність.

Серед підприємств, хто запровадив методологію, була команда Dimaris LA Service Corporate із Лос-Анджелеса. Компанія з Каліфорнії, яка обслуговує корпоративні автопарки та власників люксових авто, зіштовхнулася з проблемою низької прибутковості при стабільних доходах. Аналіз за PRIME-параметрами виявив дисбаланс між високою надійністю та низьким рівнем інновацій. Впровадження стратегії дозволило підвищити прибутковість з 12% до 28%, зменшити годину обслуговування з 4,5 до 3,2 годин, а також збільшити кількість повторних візитів на 45%. "Ми висловлюємо глибоку подяку Олександру Рашевченку за створення цієї ефективної методології, яка покращила наш бізнес і дозволила нам досягти нових висот на конкурентному ринку Лос-Анджелеса", - зазначив власник компанії Дмитро Сидоров.

Ще один каліфорнійський бізнес, що використовує PRIME – компанія GLG Auto Sales, GLG Auto Collision INC, та її власник — Гері Крумер.

"Методологія Олександра Рашевченка не лише допомогла нам успішно вийти на ринок авто-детейлінгу, а й значно покращила стратегічне мислення та операційні процеси в основному бізнесі. Для кожного підприємця, що прагне сталого, прибуткового та етично керованого розвитку — це безцінна дорожня карта до успіху", каже Крумер.

За словами Крумера, "компоненти фінансового планування, передбачені в методології, допомогли оптимізувати структуру витрат, скоротивши матеріальні відходи на 22% і час обслуговування в середньому на 18 хвилин на автомобіль. Ми впровадили рекомендовані CRM-системи та інструменти автоматизації, що спростило процес бронювання та підвищило завантаження потужностей з 67% до 89%".

Також, за словами власника бізнесу, інноваційна платформа допомогла компанії вибрати правильні технології та матеріали, включаючи керамічні та графенові покриття, які стали фірмовими послугами, забезпечивши високі ціни та сприяючи збільшенню середньої вартості транзакції на 43%.Маркетингові стратегії, викладені у методології, зокрема, позиціонування у соціальних мережах та програми лояльності клієнтів, допомогли створити сильну присутність бренду, яка тепер забезпечує 40% нашого бізнесу за рахунок рекомендацій та постійних клієнтів.

Олександр Рашевченко

Також методику оптимізації бізнес-процесів PRIME оцінили і в Elite Auto Collision Inc, Los Angeles, California.

За словами її президента Діани Прокопенко:

"Впровадження методології PRIME у нашу діяльність розпочалося у квітні 2024 року та принесло значні результати вже протягом першого року. Завдяки систематичній роботі з п'яти ключових направленнях моделі ми досягли зростання виручки на 47%, збільшивши середній чек з 850 до 1250 доларів США за рахунок розширення портфеля послуг та впровадження преміальних керамічних та графенових покриттів. Наш індекс лояльності клієнтів (NPS) зріс з 6,8 до 8,9 пунктів, що відбилося у зростанні кількості постійних клієнтів на 34% та збільшенні кількості рекомендацій від існуючих клієнтів на 58%".

Сьогодні методологія PRIME продовжує вивчатися в Українських ВНЗ та активно застосовується у бізнесі на міжнародній арені, що підкреслює її цінність та унікальність.

Автор: Марія Ціхоцька