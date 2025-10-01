Украинская Чемпионка Ольга Усатенко заявила о планах открытия школы танцев в США

Чемпионка Украины и победительница престижных турниров объявила о новом этапе в своей жизни – создании собственной школы танцев в США. Этот проект станет продолжением её профессионального пути, который начался ещё в детстве и прошёл через яркие победы, сложные испытания и вынужденный переезд за океан.

Ольга родилась в Запорожье и с шести лет связала жизнь с танцами. Именно паркет стал для неё местом, где проверялась сила характера и появлялись первые большие достижения. В 2014 году она уверенно заявила о себе, одержав серию побед на турнирах в Киеве, Запорожье и Мелитополе. Годом позже в её копилке оказалось первое место на Чемпионате Украины. Особое место в спортивной биографии Ольги занимает выступление в 2015 году, когда она вышла на паркет с переломом руки и всё равно стала первой. Этот эпизод стал символом её несгибаемой воли и стремления к победе. Впрочем, первые победы начались еще ранее, с 2012 года.

Фото: Одна из самых первых побед Ольги Усатенко в паре с Даниилом Бондаренко (погиб на войне с РФ в январе 2023 года), 1 место, ''Зажигая звезды'', март 2012, Украина.

"Для меня не существует обстоятельств, которые могут остановить, если сердце горит делом", - говорит Ольга.

В 2012 году еще совсем юная Ольга побеждает в "LEADER CUP – 2012", а вслед за этим гремят еще 2 победы в 2013 году. Более подробно об этом можно почитать на сайте Ольги.

Но спортивная карьера не всегда была лёгкой дорогой. Травма колена и операция поставили под вопрос её дальнейшие выступления на профессиональном уровне. В Украине ей пришлось завершить активные тренировки. Однако именно этот кризис открыл новые горизонты: опыт преподавания детям показал, что танцы для неё – это не только спорт, но и способ вдохновлять и поддерживать других.

Параллельно Ольга получила высшее образование в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, где изучала международную политику и испанский язык. Этот опыт добавил в её личность глобальное мышление, понимание культур и стремление к созданию проектов на стыке искусства и образования.

После начала полномасштабной войны Россия против Украины Ольга, как и миллионы соотечественников, вынуждена была покинуть родной дом. В США ей пришлось начинать жизнь заново. "Я переживала депрессию, полное ощущение потери привычного мира. Но именно танцы помогли мне вернуться к себе, восстановить энергию и поверить в будущее", - признаётся она.

Фото: Ольга продолжает занимать первые места, 1 место в Super Cup, категория Youth Standard, 2018 год, Украина.

Сегодня планы Ольги направлены на открытие школы танцев в Америке. По её словам, это будет не просто спортивная площадка, а культурное и образовательное пространство, где дети смогут развивать дисциплину, пластику и уверенность в себе. Особое внимание чемпионка намерена уделять психологическому аспекту: для неё танец - это форма терапии, способ преодолеть стресс и выразить то, что словами порой невозможно передать.

Ольга мечтает, чтобы её школа стала местом встречи культур, объединяющим опыт Украины и США. В будущем она планирует развивать международные проекты, фестивали и программы обмена, которые помогут детям открывать новые горизонты и воспитывать чувство взаимопонимания через искусство танца.

История Ольги Усатенко - это пример того, как любовь к делу и сила духа помогают преодолевать самые сложные испытания. Её путь из Запорожья на мировую арену и далее - в Америку — вдохновляет и напоминает, что танец способен не только завоёвывать медали, но и исцелять души, открывать новые пути и объединять людей по обе стороны океана.