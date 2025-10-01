Українська Чемпіонка Ольга Усатенко заявила про плани відкриття школи танців у США

Чемпіонка України та переможниця престижних турнірів оголосила про новий етап у своєму житті – створення власної школи танців у США. Цей проект стане продовженням її професійного шляху, який розпочався ще в дитинстві та пройшов через яскраві перемоги, складні випробування та вимушений переїзд за океан.

Ольга народилася у Запоріжжі та з шести років пов'язала життя з танцями. Саме паркет став для неї місцем, де перевірялася сила характеру та з'являлися перші великі здобутки. У 2014 році вона впевнено заявила про себе, здобувши серію перемог на турнірах у Києві, Запоріжжі та Мелітополі. Роком пізніше у її скарбничці опинилося перше місце на Чемпіонаті України. Особливе місце у спортивній біографії Ольги займає виступ у 2015 році, коли вона вийшла на паркет із переломом руки і все одно стала першою. Цей епізод став символом її незламної волі та прагнення до перемоги. Втім, перші перемоги розпочалися ще раніше, з 2012 року.

Фото: Одна з найперших перемог Ольги Усатенко у парі з Данилом Бондаренком (загинув у війні з РФ у січні 2023 року), 1 місце, ''Запалюючи зірки'', березень 2012, Україна.

"Для мене не існує обставин, які можуть зупинити, якщо серце горить справою", - каже Ольга.

У 2012 році ще зовсім юна Ольга перемагає у "LEADER CUP – 2012", а за цим гримлять ще 2 перемоги у 2013 році. Детальніше про це можна почитати на сайті Ольги.

Але спортивна кар'єра не завжди була легкою дорогою. Травма коліна та операція поставили під питання її подальші виступи на професійному рівні. В Україні їй довелося завершити активні тренування. Проте саме ця криза відкрила нові горизонти: досвід викладання дітям показав, що танці для неї – це не лише спорт, а й спосіб надихати та підтримувати інших.

Паралельно Ольга здобула вищу освіту в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, де вивчала міжнародну політику та іспанську мову. Цей досвід додав у її особистість глобальне мислення, розуміння культур та прагнення до створення проектів на стику мистецтва та освіти.

Після початку повномасштабної війни Росія проти України Ольга, як і мільйони співвітчизників, змушена була залишити рідний дім. У США їй довелося розпочинати життя наново. "Я переживала депресію, повне відчуття втрати звичного світу. Але саме танці допомогли мені повернутися до себе, відновити енергію та повірити у майбутнє", - зізнається вона.

Фото: Ольга продовжує займати перші місця, 1 місце у Super Cup, категорія Youth Standard, 2018 рік, Україна.

Сьогодні плани Ольги спрямовані на відкриття школи в Америці. За її словами, це буде не просто спортивний майданчик, а культурний та освітній простір, де діти зможуть розвивати дисципліну, пластику та впевненість у собі. Особливу увагу чемпіонка має намір приділяти психологічному аспекту: для неї танець – це форма терапії, спосіб подолати стрес та висловити те, що часто словами просто неможливо передати.

Ольга мріє, щоб її школа стала місцем зустрічі культур, що поєднує досвід України та США. У майбутньому вона планує розвивати міжнародні проекти, фестивалі та програми обміну, які допоможуть дітям відкривати нові горизонти та виховувати почуття порозуміння через мистецтво танцю.

Історія Ольги Усатенко – це приклад того, як любов до справи та сила духу допомагають долати найскладніші випробування. Її шлях із Запоріжжя на світову арену і далі - в Америку надихає і нагадує, що танець здатний не тільки завойовувати медалі, а й зцілювати душі, відкривати нові шляхи та об'єднувати людей по обидва боки океану.