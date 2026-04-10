Как украинский предприниматель в Калифорнии создает технологию, которая может изменить подход к ландшафтам и уменьшить экологические потери

В рубрике Калифорния сегодня рассказываем о Владимире Драгане - украинском предпринимателе и инженере, который работает в сфере технологий управления водой, питания растений и зеленой инфраструктуры в Калифорнии. И говорим о нем не просто так: он работает над решением, которое может существенно уменьшить потери воды, загрязнение океана удобрениями и в целом положительно повлиять на экологию Калифорнии, где вопросы воды и почв критически важны.

В Калифорнии, где вопросы воды, эффективности ресурсов и устойчивого подхода к инфраструктуре давно вышли за пределы чисто профессиональной дискуссии, появляются решения, способные изменить саму логику управления средой. Одно из таких решений развивает предприниматель украинского происхождения Владимир Драган – основатель и CEO GreenPlace Inc. и стартапа GreenMix.

Кто такой Драган и какова его идея? Профессиональный путь Драгана в США начинался не с теории, а с практики. Он работал непосредственно в ландшафтной индустрии Калифорнии, участвовал в реализации объектов и постепенно сформировал системное видение того, как этот рынок работает изнутри. Под его руководством команда реализовала более 400 проектов в штате. Именно этот опыт позволил увидеть не только внешнюю сторону бизнеса, но и его глубинные проблемы: перерасход воды, неэффективное использование удобрений, значительные операционные потери, высокую зависимость от человеческого фактора и отсутствие прозрачности в обслуживании.

На пересечении этих вызовов и родилась идея GreenMix – технологии, сочетающей hardware и software и позволяющей интегрировать подачу питательных веществ в стандартные системы полива. Суть решения состоит в том, что растения получают питание одновременно с ирригацией – контролируемо, дозировано и стабильно. Такой подход может существенно снизить потери ресурсов и сделать сам процесс управления ландшафтами значительно точнее.

Речь идет не только об удобстве для бизнеса. Один из главных акцентов GreenMix – экологичный. В традиционных системах значительная часть удобрений не усваивается растениями и попадает в грунтовые воды и экосистемы. По оценкам отрасли, такие потери могут достигать половины внесенного объема. В штате, где вода является стратегическим ресурсом, а экологическая нагрузка на среду растет, эта проблема носит не локальный, а системный характер.

Именно поэтому разработка Драгана заслуживает внимания не только как бизнес-инновация, но и как потенциально важный инструмент экологической модернизации. Калифорния давно живет в условиях, где любая технология, способная повысить эффективность использования воды, снизить потери удобрений и снизить нагрузку на экосистему, фактически работает не только на рынок, но и на будущее штата.

Отдельное направление работы команды связано с recycled water – переработанной водой, использование которой во многих районах Калифорнии становится все более актуальным. Однако такая вода может отрицательно влиять на почву и растения, если не контролировать процесс должным образом. В GreenMix работают и над тем, чтобы сделать его использование более безопасным, прогнозируемым и технологически управляемым.

Важно и то, что проект не остается на уровне концепции. Прототипы уже установлены на реальных объектах, компания имеет первые платежеспособные клиенты и готовится к запуску первой производственной серии. Параллельно команда развивает программную платформу, позволяющую отслеживать обслуживание, анализировать эффективность, контролировать процессы в реальном времени и уменьшать роль хаотических ручных решений.

Фактически Драган предлагает другой подход к ландшафтной индустрии – не как к сфере "ручного ухода", а как к управляемой инфраструктуре, где данные, автоматизация и экологическая логика становятся основой решений. И именно в этом заключается его масштаб идеи. Речь идет не просто о новом устройстве для полива, а о попытке трансформировать целую модель управления территориями.

Для американского рынка, особенно для Калифорнии, где экологическая устойчивость уже давно является не модной темой, а экономической необходимостью, такие решения могут иметь гораздо больший смысл, чем кажется на первый взгляд. В случае успешного масштабирования, GreenMix может стать примером того, как практический опыт, предпринимательское мышление и технологическая инновация способны создать продукт с реальным влиянием на индустрию и окружающую среду.

Если Калифорния действительно ищет инструменты, способные объединить эффективность, автоматизацию и экологическую ответственность, такие разработки могут оказаться значительно важнее, чем очередной локальный стартап. Они могут стать частью новейшей инфраструктурной нормы.