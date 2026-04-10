''США - это о системности и воспроизводимости результата'', украинский аграрный эксперт Дмитрий Рожко о рынке США

За вклад в развитие предпринимательства и аграрной отрасли Дмитрий Рожко был удостоен государственной награды - премии Кабинета Министров Украины. В США он уже известен эксперт по агро.

В современном аграрном секторе все большее значение приобретают не только производственные показатели, но и способность мыслить стратегически, работать с разными рынками и адаптировать управленческие модели к глобальным условиям. Именно в этой логике развивает свою профессиональную траекторию украинский предприниматель , консультант и эксперт Дмитрий Рожко, уже много лет работающий на пересечении агробизнеса, стратегического консалтинга и управления инфраструктурными проектами.

Рожко известен в Украине как топ-специалист в сфере аграрного бизнеса и стратегического сопровождения предприятий, а также как человек, мыслящий в международной логике. В центре его профессионального интереса – не только украинский агросектор, но и американская экспертиза, которую сейчас Рожко развивает в Калифорнии.

"США – это о системности и воспроизводимости результата. Здесь бизнес строится вокруг процессов и данных. Украина – гораздо более живая и динамичная: быстрые решения, интуиция и постоянная адаптация к изменениям. Это две разные логики, и самая большая ценность, по-моему, именно в понимании этой разницы", - отмечает Дмитрий Рожко.

В США, по словам Рожко, аграрный и производственный бизнес работает по принципу долгосрочных контрактов, страхованию рисков, финансовому планированию на годы вперед и четкой операционной дисциплине.

Именно этот опыт он изучает и адаптирует для компаний, работающих между разными рынками или планирующих выход на международный уровень. Речь идет о внедрении систем управления данными, планировании расходов ресурсов, оптимизации использования воды, удобрений, техники, логистики и персонала. В результате бизнес получает не просто рост производства, а более предполагаемый финансовый результат, стабильность и возможность привлекать инвестиции, которые в современном аграрном секторе часто являются ключевым фактором развития.

"В США аграрный бизнес – это прежде всего управление рисками и долгосрочная стабильность: регуляции, стандарты качества, контрактная дисциплина. В Украине - это работа в условиях постоянной неопределенности, где скорость и гибкость часто важнее идеальной структуры. Поэтому подходы между этими рынками нельзя просто копировать – их нужно адаптировать под себя или адаптироваться под них", - подчеркивает он.

В этом контексте международная деятельность Дмитрия Рожко выглядит как пример экспертного моста между двумя средами. С одной стороны, хорошо понимает украинскую модель аграрного бизнеса, ее сильные стороны, кризисную устойчивость и способность быстро перестраиваться. С другой - все активнее работает с американским рынком, где ключевыми являются стандартизация, процессность, аналитика, предсказуемость и постоянство.

По словам Рожко, главная проблема большинства аграрных и производственных бизнесов – не в технологиях и не в технике, а в управлении. Многие компании имеют землю, оборудование, людей и рынок, но не имеют системы управления финансами, рисками и процессами, поэтому теряют значительную часть прибыли.

В таковых вариантах его работа состоит в построении структуры управления бизнесом: денежных моделей, системы контроля расходов, планирования инвестиций, оптимизации логистики и операционных действий. За счет этого предприятия часто получают не рост оборота, а рост доходности, что для инвесторов и владельцев бизнеса значительно важнее.

В США Дмитрий Рожко постепенно формирует направление высокоуровневой консультативной работы, связанной не с операционным управлением отдельными предприятиями, а со стратегическими вопросами развития бизнеса, инвестиций, управления рисками и инфраструктурными решениями.

Его консалтинг касается анализа бизнес-моделей, структурирования проектов, оценки инвестиционной целесообразности, оптимизации операционных процессов, управления ресурсами, водой, логистикой и расходами, а также построения систем управления, позволяющих бизнесу работать прогнозируемо и масштабируемо. Фактически речь идет об уровне стратегического консалтинга, где принимаются решения на уровне отдельных операций, а на уровне архитектуры бизнеса, инвестиционной стратегии и долгосрочного развития компаний.