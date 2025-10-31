Юридически-технологическая эволюция, которую начал украинец Григорий Соломон

Когда большинство украинских юристов еще привыкало к электронному документообороту, один из молодых специалистов решил, что право может мыслить как система. Не как бюрократия, а как алгоритм, способный действовать быстро, точно и предсказуемо. Так началась история человека, для которого технологичность стала новым языком юриспруденции.

Первые шаги известного юриста Григория Соломона в правовой сфере совпали с его работой в судебной системе Украины. Там, где другие видели нескончаемые очереди и горы бумажных дел, он увидел потенциал для оптимизации. Именно тогда были созданы электронные шаблоны для ускоренного рассмотрения социальных дел, которые позволили автоматизировать процессы, которые продолжались годы. Это решение, которое на первый взгляд выглядело как техническая задача, имело глубокий социальный эффект — люди получали доступ к правосудию гораздо быстрее.

Опыт работы в судах стал для него точкой пересечения права и технологии. Впоследствии этот подход был развит в рамках адвокатского объединения "Процик и партнеры", которое Григорий Соломон формирует как управляющий партнер. В ходе цифровой трансформации компании он разработал модели управления, объединяющие юриспруденцию с алгоритмическим мышлением: автоматизацию документооборота, контроль процессов, системы аналитики для оценки эффективности работы юристов.

Параллельная работа Григория с зарубежными аудиторскими и юридическими компаниями, в частности Murray Law Group, LLC (США), стала своеобразной лабораторией по усовершенствованию юридической практики с помощью искусственного интеллекта. На практике Григорий Соломон внедряет инновационные решения для внутренней оптимизации юридических процессов — применяя искусственный интеллект для проверки документов, глубинного анализа правовых позиций, генерирования шаблонов, подготовки договоров и процессуальных документов, работы с большими массивами данных и управления сложными многоуровневыми проектами. Особое внимание он уделяет созданию так называемого "юридического оппонента" — системы, с помощью алгоритмов прогнозирующей возможные процессуальные риски, реакции сторон и сценарии развития дела, обеспечивая адвоката или юриста преимуществом в стратегическом планировании.

Постепенно возникла образовательная инициатива, ставшая знаковой для украинской юридической среды – курс "Искусственный интеллект: инструментарий для юристов 3.0 " на платформе Leadership in Law. Это программа, которая обучает не теории, а практике: как использовать инструменты типа Claude, Perplexity и другие языковые модели для повышения эффективности работы в договорном праве, судебной практике и смежных отраслях. Она стала первой в Украине образовательной моделью, формирующей новый тип юриста – аналитического, гибкого, технологически подготовленного.

Григорий Соломон не строит культ вокруг технологий. Его подход основан на балансе между человеческой интуицией и цифровой точностью. По его убеждению, юрист будущего — это человек, который не боится машинного интеллекта, понимая, как им управлять. Технологии для него не самоцель, а инструмент усиления профессиональной глубины.

Дальнейшее обучение Loyola Law School (USA) по направлению Cybersecurity & Data Privacy стало логическим продолжением этого пути. Сочетание украинского судебного опыта, американских стандартов и собственной системы исследовательского мышления сформировало профессиональный профиль, в котором право и алгоритм не противостоят друг другу, а взаимодействуют как единая структура.

Юридически технологическая эволюция, начатая Григорием Соломоном, — это не просто инновация, а глобальная трансформация. Она изменила работу многим юридическим специалистам, которые благодаря новым подходам смогли оптимизировать свои процессы, а также повлияли на тысячи людей, получающих правовые решения быстрее, точнее и справедливее.