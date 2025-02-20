''Арізона'' знову довела ефективність. Маркетинг Директор Arizona PR Ілля Сємак ділиться новинами про проєкт та виконану роботу.

Рубрика Каліфорнія. "Арізона" знову довела ефективність. Маркетинг-директор Arizona PR Ілля Сємак ділиться новинами про проєкт і виконану роботу.

Ілля Сємак

Ілля Сємак, маркетинговий директор Arizona RP, зараз перебуває в Каліфорнії, у Лос-Анджелесі, де працює разом із студією. Це місто стало його базою для реалізації різних інноваційних проєктів та професійних зустрічей.

У межах нашої рубрики "Каліфорнія" ми мали можливість поспілкуватися з Іллею безпосередньо в Лос-Анджелесі.

Довідка

Ілля Сємак — ключова фігура у маркетинговій стратегії Arizona RP, одного з найуспішніших у світі проєктів у сфері GTA Role Play. Ілля відповідає за розвиток бренду, залучення аудиторії та взаємодію з ігровою спільнотою. Він зосереджений на маркетингових та PR-ініціативах, завдяки яким Arizona RP зміцнила свої позиції й продовжує розширюватися.

У 2025 році компанія вже вступає в 11-й рік своєї роботи, продовжуючи зростати та розвиватися. Про ключові досягнення за останні два роки, маркетингові успіхи та майбутнє проєкту розповів Ілля Сємак, який відповідає за стратегічне просування Arizona RP. Серед останніх досягнень — 1 мільйон завантажень лаунчера на мобільних пристроях.

Десятиліття зростання: нові вершини Arizona RP

Останні два роки стали для проєкту часом турборозвитку. Arizona RP значно збільшила свою аудиторію, впровадила інноваційні ігрові механіки та посилила свої позиції на ринку. Це стало можливим завдяки успішній маркетинговій стратегії та постійній роботі з гравцями.

"Ми розуміли, що ринок RP-проєктів стає дедалі конкурентнішим, і нам потрібно було не просто втримати позиції, а задати нові стандарти. Саме тому ми зробили ставку на унікальний контент, зручність для гравців та масштабні рекламні кампанії", — пояснює Ілля Сємак.

Ілля Сємак разом з командою творців Arizona Games

За його словами, одним із головних досягнень цього періоду стало розширення присутності проєкту на різних платформах та активна робота із гравцями. Arizona RP не просто реагує на запити спільноти, а випереджає їх, пропонуючи нові механіки та ігрові сценарії, що роблять процес ще більш захопливим.

Ефективність маркетингу: перевірено часом

Перші інтерв’ю з планами виходу на американський ринок Ілля давав ще три роки тому. Тоді він розповідав про те, що його ідеї мають реалізуватися. І ось зараз цей час настав.

Одним із факторів успіху Arizona RP стала грамотно вибудувана маркетингова стратегія. За останні роки проєкт значно збільшив охоплення завдяки партнерствам із блогерами, покращеній роботі із соцмережами та сучасним digital-кампаніям.

"Ми не просто залучаємо нових гравців, але й робимо так, щоб їм хотілося залишитися в проєкті. Це і якісний контент, і продумана внутрішньоігрова економіка, і постійна взаємодія з аудиторією. У результаті це дає чудові результати", — ділиться Сємак.

Крім того, Arizona RP активно працює над покращенням іміджу проєкту, впроваджуючи нові формати взаємодії з гравцями, зокрема тематичні івенти, конкурси та ексклюзивні внутрішньоігрові пропозиції.

Скріншот гри SAMP від Arizona Games

Майбутнє проєкту: чого чекати у 2025 році?

У 2025 році Arizona RP продовжить розширювати кордони. За словами Сємака, у планах: впровадження нових серверів, оновлення механік, ще глибше опрацювання рольового контенту.

"Ми бачимо величезний потенціал для розвитку, і 2025 рік буде не менш насиченим. Команда готує масштабні нововведення, які приємно здивують наших гравців", — зазначає він.

Arizona RP продовжує підтверджувати статус одного з провідних RP-проєктів, а маркетингова стратегія, вибудувана за останні роки, довела свою ефективність. Попереду нові вершини, і, судячи з амбітних планів команди, проєкт ще не раз здивує та порадує свою аудиторію.

Зростання аудиторії та нові горизонти

З моменту приходу Іллі Сємака в команду Arizona RP проєкт демонструє стабільне зростання. Щомісячна аудиторія перевищила 1 мільйон унікальних гравців, а щоденна кількість відвідувачів сягає 150 000. Відвідуваність офіційного сайту проєкту становить близько 70 000 осіб на добу.

Одним із ключових напрямів розвитку стало розширення присутності на мобільних платформах. Мобільна версія гри для Android вже зібрала понад 1 мільйон установок, що свідчить про високий інтерес із боку користувачів.

Інноваційні маркетингові стратегії

Ілля Сємак відомий своїм нестандартним підходом до маркетингу. Замість традиційних методів він робить акцент на глибокому вивченні продукту та потреб аудиторії. Один із успішних прикладів — співпраця з початківцями YouTube-блогерами. Укладаючи партнерства з невеликими каналами, команда Arizona RP змогла значно збільшити охоплення й залучити нову аудиторію.

"Ми прагнемо знаходити унікальні можливості для просування, які не лише збільшують нашу аудиторію, а й зміцнюють спільноту навколо проєкту", — зазначає Сємак.

Скріншот гри SAMP від Arizona Games

Оновлення та нововведення

Arizona RP регулярно тішить гравців масштабними оновленнями. У 2023 році було додано нові типи бізнесів, автомобілі, оновлено сімейні системи та перероблено старі роботи. Особливу увагу приділяють сезонним заходам, таким як новорічні та великодні івенти, які приносять у гру унікальний контент і завдання.

"Ми постійно працюємо над покращенням ігрового досвіду, дослухаємося до відгуків спільноти й упроваджуємо найцікавіші ідеї", — ділиться Сємак.

Автор - Цихоцька Марія, 20 лютого 2025.