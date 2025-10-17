Українська інженерка Світлана Ісаєнко: ''AI - це не загроза для інженерів, а потужний інструмент''

Відома українська інженерка Світлана Ісаєнко вже довела, як поєднання технічних знань, системного мислення та орієнтації на інновації може змінювати підходи до сучасного будівництва. Її професійний шлях — приклад того, як інженерна освіта може стати підґрунтям для створення нової культури енергоефективності.

Протягом останніх років під її керівництвом реалізовано низку житлових та комерційних проектів, у яких були впроваджені системи з рекуперацією тепла, автоматизованим керуванням мікрокліматом та комбінованими джерелами енергії. Завдяки цим рішенням енерговитрати на об'єктах скоротилися у середньому на 30–40 %. Серед них – житлові комплекси, адміністративні будівлі та медичні центри, де було досягнуто помітного підвищення енергоефективності.

Фото: Світлана Ісаєнко

Ісаєнко народилася у Вінниці, де закінчила магістратуру Вінницького національного технічного університету за спеціальністю "Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання у будівництві". Ще під час навчання проявила лідерські якості — очолювала групу, займалася науковими дослідженнями та отримала диплом з відзнакою.

Після університету Світлана розпочала кар’єру у будівельних компаніях, де займалася проєктуванням систем вентиляції, кондиціювання та опалення. Саме там сформувалося її бачення інженерії як інструмента сталого розвитку. Вона наголошує: "Будівництво майбутнього — це не лише комфорт, а й відповідальність перед довкіллям".

Ісаєнко постійно відвідує професійні виставки та конференції, щоб вивчати нові технології вентиляції, кондиціювання та енергозбереження. Її підхід базується на прагненні об’єднати технічні команди навколо ідей екологічного мислення та сучасного підходу до управління інженерними системами.

Сьогодні фахівчиня активно вивчає штучний інтелект і його можливості в проєктуванні систем енергоефективного будівництва. Її мета - поєднати традиційну інженерію з сучасними цифровими технологіями, щоб створювати рішення, які не лише знижують споживання енергії, а й підвищують якість життя людей.

"AI - це не загроза для інженерів, а потужний інструмент, який допоможе нам проектувати розумні, економні та екологічні будівлі", - зазначає Ісаєнко.

Сьогодні Світлана Ісаєнко належить до нового покоління українських інженерів, які бачать сталий розвиток не як тренд, а як професійну відповідальність. Її досвід та ідеї формують сучасне обличчя української інженерії, а в майбутньому вона планує представляти цю школу вже на міжнародному рівні - у США, де розраховує продовжити свою місію з модернізації будівельної галузі.

Окрім професійної діяльності, Світлана розвиває інтерес до психології, йоги та самопізнання, що допомагає їй підтримувати баланс між технологічним розвитком і внутрішньою гармонією. Вона переконана, що справжня ефективність починається з гармонії між людиною та середовищем, у якому вона живе і працює.