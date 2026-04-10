''США -це про системність і відтворюваність результату'', український аграрний експерт Дмитро Рожко про ринок США

Профайл: Дмитро Рожко - український підприємець, що проживає і веде свою професійну діяльність у Каліфорнії. Дмитро експерт у сфері агробізнесу, стратегічного консалтингу та управління інфраструктурними й виробничими проєктами. Працює на перетині аграрного сектору, інвестицій, управління ризиками та розвитку бізнесу в умовах економічної нестабільності та трансформації ринків.

За внесок у розвиток підприємництва та аграрної галузі Дмитро Рожко був відзначений державною нагородою - премією Кабінету Міністрів України. В США він вже знаний експерт з питань агро.

У сучасному аграрному секторі все більшої ваги набувають не лише виробничі показники, а й здатність мислити стратегічно, працювати з різними ринками та адаптувати управлінські моделі до глобальних умов. Саме в цій логіці розвиває свою професійну траєкторію український підприємець, консультант та експерт Дмитро Рожко, який уже багато років працює на перетині агробізнесу, стратегічного консалтингу та управління інфраструктурними проєктами.

Рожко відомий в Україні як топ-фахівець у сфері аграрного бізнесу та стратегічного супроводу підприємств, а також як людина, що мислить у міжнародній логіці. У центрі його професійного інтересу - не лише український агросектор, а й американська експертиза, яку нині Рожко розвиває в Каліфорнії.

"США - це про системність і відтворюваність результату. Тут бізнес будується навколо процесів і даних. Україна - значно більш жива і динамічна: швидкі рішення, інтуїція і постійна адаптація до змін. Це дві різні логіки, і найбільша цінність, як на мене, саме в розумінні цієї різниці", - зазначає Дмитро Рожко.

У США, за словами Рожка, аграрний і виробничий бізнес працює за принципом довгострокових контрактів, страхування ризиків, фінансового планування на роки вперед і чіткої операційної дисципліни.

Саме цей досвід він вивчає та адаптує для компаній, які працюють між різними ринками або планують вихід на міжнародний рівень. Йдеться про впровадження систем управління даними, планування витрат ресурсів, оптимізацію використання води, добрив, техніки, логістики та персоналу. У результаті бізнес отримує не просто зростання виробництва, а більш передбачуваний фінансовий результат, стабільність і можливість залучати інвестиції, що в сучасному аграрному секторі часто є ключовим фактором розвитку.

"В США аграрний бізнес - це перш за все управління ризиками і довгострокова стабільність: регуляції, стандарти якості, контрактна дисципліна. В Україні - це робота в умовах постійної невизначеності, де швидкість і гнучкість часто важливіші за ідеальну структуру. Тому підходи між цими ринками не можна просто копіювати -їх потрібно адаптувати під себе або адаптуватися під них", - підкреслює він.

У цьому контексті міжнародна діяльність Дмитра Рожка виглядає як приклад експертного мосту між двома середовищами. З одного боку, він добре розуміє українську модель аграрного бізнесу, її сильні сторони, кризову стійкість і здатність швидко перебудовуватися. З іншого - дедалі активніше працює з американським ринком, де ключовими є стандартизація, процесність, аналітика, передбачуваність і репутаційна сталість.

За словами Рожка, головна проблема більшості аграрних і виробничих бізнесів - не в технологіях і не в техніці, а в управлінні. Багато компаній мають землю, обладнання, людей і ринок, але не мають системи управління фінансами, ризиками та процесами, через що втрачають значну частину прибутку.

У таких випадках його робота полягає у побудові структури управління бізнесом: фінансових моделей, системи контролю витрат, планування інвестицій, оптимізації логістики та операційних процесів. За рахунок цього підприємства часто отримують не зростання обороту, а зростання прибутковості — що для інвесторів і власників бізнесу значно важливіше.

У США Дмитро Рожко поступово формує напрям високорівневої консультативної роботи, пов’язаної не з операційним управлінням окремими підприємствами, а зі стратегічними питаннями розвитку бізнесу, інвестицій, управління ризиками та інфраструктурними рішеннями.

Його консалтинг стосується аналізу бізнес-моделей, структурування проєктів, оцінки інвестиційної доцільності, оптимізації операційних процесів, управління ресурсами, водою, логістикою та витратами, а також побудови систем управління, які дозволяють бізнесу працювати прогнозовано й масштабовано. Фактично йдеться про рівень стратегічного консалтингу, де приймаються рішення не на рівні окремих операцій, а на рівні архітектури бізнесу, інвестиційної стратегії та довгострокового розвитку компаній.