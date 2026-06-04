Таємниця 'Срібного цунамі': чому купити бізнес у США сьогодні може бути вигіднішим, ніж відкрити власний

На перший погляд, це звичайна демографічна тенденція. Однак економісти та підприємці все частіше називають Silver Tsunami одним із найбільш значущих бізнес-трендів найближчих років. Причина проста: тисячі власників компаній готуються передати чи продати свої підприємства, створюючи унікальні можливості для нового покоління підприємців та інвесторів.

За словами підприємця, засновника Ice Union LLC та зареєстрованого бізнес-брокера Максима Лободюка, інтерес до купівлі готових бізнесів у США сьогодні зростає не лише серед американців, а й серед іноземних підприємців.

Ще кілька років тому більшість людей розглядали США як місце для відкриття бізнесу з нуля. Сьогодні все більше підприємців розуміють переваги купівлі компанії, що вже діє. Замість витрачати роки на пошук клієнтів та побудову процесів, можна придбати бізнес, який вже працює, має історію, команду та грошовий потік", - каже Лободюк.

Фото: Максим Лободюк на врученні йому сертифіката особливого визнання Конгресу за розвиток підприємництва, інновацій та економічного розвитку у Сполучених Штатах, 2025, Вашингтон, Округ Колумбія, Капітолійський пагорб. Фото: Максим Лободюк на врученні йому сертифіката особливого визнання Конгресу за розвиток підприємництва, інновацій та економічного розвитку у Сполучених Штатах, 2025, Вашингтон, Округ Колумбія, Капітолійський пагорб.

За його словами, сучасні покупці стали значно більш вимогливими та професійними.

"Люди більше не купують бізнес лише через те, що їм сподобалася ідея. Вони вивчають фінансову звітність, аналізують ринок, проводять юридичний аудит, оцінюють перспективи галузі та дивляться на довгостроковий потенціал. Особливо уважно до цього підходять підприємці з України та інших країн, які розглядають США як майданчик для розвитку та масштабування бізнесу", - зазначає експерт.

Наразі особливо актуальними є бізнеси, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, дата-центрів та енергетичної інфраструктури. Зростання AI вимагає великих потужностей, тому потрібні виробництва генераторів, трансформаторів та іншого енергетичного обладнання. Також сильними напрямками залишаються виробничі бізнеси: countertops, HVAC, plumbing, меблеве виробництво, будівельні матеріали та інші практичні галузі з постійним попитом та зрозумілою моделлю отримання прибутку.

Окремо варто відзначити готельно-ресторанну сферу, яка при добрій локації та правильному управлінні також залишається привабливим напрямком для інвестицій.

Інтерес до таких активів зростає на тлі змін, що відбуваються в американській економіці. Мільйони власників компаній покоління бебі-бумерів досягли пенсійного віку і поступово виходять із операційного управління. У багатьох випадках вони не мають спадкоємців або партнерів, готових продовжувати справу, тому бізнеси виставляються на продаж.

Фактично йдеться про найбільшу передачу приватного бізнесу між поколіннями у сучасній історії США. Багато аналітиків вже називають цей період "ринком покупця", оскільки пропозиція якісних компаній в окремих секторах починає перевищувати кількість підготовлених покупців.

Для іноземних інвесторів це відкриває додаткові можливості. Замість створення бізнесу з нуля підприємці можуть отримати доступ до існуючої клієнтської бази, персоналу, ліцензій, постачальників та налагоджених бізнес-процесів.

"Silver Tsunami – це реальний економічний тренд, який вже впливає на ринок. Для підготовлених підприємців він створює можливості, які можуть не повторитись упродовж багатьох років", - вважає Максим Лободюк.

На думку експертів, у найближчі роки значення цього тренду лише зростатиме. А значить, все більше підприємців будуть ставити питання як відкрити бізнес у США з нуля, а також про те, який діючий бізнес варто купити вже сьогодні.