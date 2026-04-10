В рубрике Калифорния рассказываем о Викторе Пешехонове - украинском инженере топ уровня и CTO компании GreenMix, который занимается разработкой технологий точного внесения удобрений через системы полива и цифрового управления зеленой инфраструктурой. Сегодня о нем говорим не случайно, ведь его технологическое решение в сфере fertigation может снизить использование воды, сократить потери удобрений и снизить загрязнение окружающей среды, что делает такие разработки особенно актуальными для Калифорнии.

В Калифорнии, где вопросы водного дефицита, эффективности полива и экологической нагрузки на инфраструктуру давно являются частью государственной повестки дня, все большую ценность получают не просто зеленые решения, а технологии, способные давать измеряемый эффект. Одну из таких разработок создает украинский инженер и технический директор компании GreenMix Виктор Пешехонов, входящий в письмо топ специалистов по обустройству ландшафта в Украине.

Виктор Пешехонов, СTO компании GreenMix

Его работа находится на пересечении инженерии, автоматизации и экологической эффективности. Именно Пешехонов является разработчиком технологии GreenMix – системы точного внесения жидких удобрений через полив, которая призвана решать сразу несколько критических проблем ландшафтной индустрии уже в Калифорнии: перерасход воды, вымывания удобрений, загрязнение дренажных систем и снижение эффективности питания растений.

Традиционный подход в уходе за зелеными насаждениями часто базируется на использовании медленно растворяющихся гранулированных удобрений, неравномерно усваиваемых и в значительной степени просто смываемых водой. В результате часть веществ попадает не в корневую зону, а в дренаж, грунтовые воды и городские стоки. Для Калифорнии это не только вопрос экономики сервиса, но и вопрос экологии: urban runoff давно рассматривается регуляторами как важный источник загрязнения водных путей и прибрежной среды.

GreenMix предлагает другую логику. Технология работает по принципу короткой инжекции: жидкое удобрение подается в систему полива только в первые 3–5 минут, когда почва лучше принимает воду, а питательные вещества могут максимально эффективно попасть именно в корневую зону. После этого система промывается чистой водой. Такая модель позволяет избежать постоянной концентрации удобрений в поливном цикле, значительно снижая риск вымывания и потерь.

Віктор Пешехонов, з винаходом GreenMix

По словам участников рынка, одна из ключевых проблем ландшафтной индустрии Калифорнии – это не только сам объем использованной воды, а ее неэффективное применение: перелив, runoff, неравномерное распределение и попытки "дотянуть эффект" за счет дополнительного полива. Именно здесь GreenMix дает системный эффект: более точное питание растений уменьшает потребность в избыточном поливе, следовательно, повышает общую irrigation efficiency.

Отдельно важным направлением является работа с recycled water – переработанной водой, которая активно используется в Калифорнии, но часто имеет повышенный pH и соли, что негативно влияет на структуру почвы и доступность питательных веществ. В сочетании со слабокислыми жидкими удобрениями GreenMix может частично буферизировать эти эффекты в зоне корня, улучшая усвоение питания и снижая негативное влияние на почву. В практическом смысле это означает healthier soil, лучшее проникновение воды и меньший поверхностный сток.

В профессиональной среде важно и то, что GreenMix – это не просто отдельное устройство, а элемент более широкой технологической модели. Речь идет о переводе ухода за ландшафтами из ручного, фрагментарного процесса в управляемую систему, где можно контролировать дозировку, историю обслуживания, эффективность решений и состояние объекта в целом. Для рынка это означает переход от ремесла к инженерной и управленческой логике.

Роль Виктора Пешехонова в этом процессе является ключевой. Как технический директор GreenMix, он не только отвечает за инженерную архитектуру самого решения, но и за логику его интеграции в реальные эксплуатационные сценарии. Именно такой подход -- когда технология создается не "в лаборатории для презентации", а под реальные проблемы поля, грунта, воды, сервиса и бюджета -- формирует пример прикладной инженерной экспертизы.

Сегодня Калифорния нуждается не в декларативных "зеленых" идеях, а в решениях, способных сочетать экономику, экологию и контроль. GreenMix выглядит как технология такого типа. Если система покажет масштабируемый результат, она может быть важно не только для ландшафтного бизнеса, но и для более широкой модели ресурсно ответственного управления территориями.