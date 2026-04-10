У рубриці Каліфорнія розповідаємо про Віктора Пешехонова - українського інженера топ рівня та CTO компанії GreenMix, який займається розробкою технологій точного внесення добрив через системи поливу та цифрового управління зеленою інфраструктурою. Сьогодні про нього говоримо не випадково, адже його технологічне рішення у сфері fertigation може зменшити використання води, скоротити втрати добрив і знизити забруднення довкілля, що робить такі розробки особливо актуальними для Каліфорнії.

У Каліфорнії, де питання водного дефіциту, ефективності поливу та екологічного навантаження на інфраструктуру давно є частиною державного порядку денного, все більшу цінність отримують не просто "зелені" рішення, а технології, здатні давати вимірюваний ефект. Одну з таких розробок створює український інженер і технічний директор компанії GreenMix Віктор Пешехонов, який входить в лист топ фахівців з облаштування ландшафту в Україні.

Його робота знаходиться на перетині інженерії, автоматизації та екологічної ефективності. Саме Пешехонов є розробником технології GreenMix - системи точного внесення рідких добрив через полив, яка покликана вирішувати одразу кілька критичних проблем ландшафтної індустрії вже в Каліфорнії: перевитрати води, вимивання добрив, забруднення дренажних систем і зниження ефективності живлення рослин.

Традиційний підхід у догляді за зеленими насадженнями часто базується на використанні гранульованих добрив, які повільно розчиняються, нерівномірно засвоюються і значною мірою просто змиваються водою. У результаті частина речовин потрапляє не до кореневої зони, а у дренаж, ґрунтові води й міські стоки. Для Каліфорнії це не лише питання економіки сервісу, а й питання екології: urban runoff давно розглядається регуляторами як важливе джерело забруднення водних шляхів та прибережного середовища.

GreenMix пропонує іншу логіку. Технологія працює за принципом короткої інжекції: рідке добриво подається в систему поливу лише в перші 3–5 хвилин, коли ґрунт найкраще приймає воду, а поживні речовини можуть максимально ефективно потрапити саме в кореневу зону. Після цього система промивається чистою водою. Така модель дозволяє уникати постійної концентрації добрив у поливному циклі, значно знижуючи ризик вимивання та втрат.

За словами учасників ринку, одна з ключових проблем ландшафтної індустрії Каліфорнії - це не лише сам обсяг використаної води, а її неефективне застосування: перелив, runoff, нерівномірний розподіл і спроби "дотягнути ефект" за рахунок додаткового поливу. Саме тут GreenMix дає системний ефект: більш точне живлення рослин зменшує потребу в надлишковому поливі, а отже, підвищує загальну irrigation efficiency.

Окремо важливим напрямком є робота з recycled water - переробленою водою, яка активно використовується в Каліфорнії, але часто має підвищений pH та солі, що негативно впливають на структуру ґрунту й доступність поживних речовин. У поєднанні зі слабокислими рідкими добривами GreenMix може частково буферизувати ці ефекти в зоні кореня, покращуючи засвоєння живлення і знижуючи негативний вплив на ґрунт. У практичному сенсі це означає healthier soil, краще проникнення води та менший поверхневий стік.

У професійному середовищі важливо й те, що GreenMix – це не просто окремий пристрій, а елемент більш широкої технологічної моделі. Йдеться про переведення догляду за ландшафтами з ручного, фрагментарного процесу в керовану систему, де можна контролювати дозування, історію обслуговування, ефективність рішень і стан об’єкта в цілому. Для ринку це означає перехід від ремесла до інженерної та управлінської логіки.

Роль Віктора Пешехонова в цьому процесі є ключовою. Як технічний директор GreenMix, він відповідає не лише за інженерну архітектуру самого рішення, а й за логіку його інтеграції в реальні експлуатаційні сценарії. Саме такий підхід -коли технологія створюється не "в лабораторії для презентації", а під реальні проблеми поля, ґрунту, води, сервісу й бюджету -і формує приклад прикладної інженерної експертизи.

Сьогодні Каліфорнія потребує не декларативних "зелених" ідей, а рішень, здатних поєднувати економіку, екологію та контроль. GreenMix виглядає саме як технологія такого типу. Якщо система покаже масштабований результат, вона може бути важливою не лише для ландшафтного бізнесу, а й для ширшої моделі ресурсно відповідального управління територіями.