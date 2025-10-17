Украинская инженерка Светлана Исаенко: 'AI – это не угроза для инженеров, а мощный инструмент'

Известная украинская инженерка Светлана Исаенко уже доказала, что сочетание технических знаний, системного мышления и ориентации на инновации может изменять подходы к современному строительству. Ее профессиональный путь – пример того, как инженерное образование может стать основой для создания новой культуры энергоэффективности.

В последние годы под ее руководством реализован ряд жилищных и коммерческих проектов, в которых были внедрены системы с рекуперацией тепла, автоматизированным управлением микроклиматом и комбинированными источниками энергии. Благодаря этим решениям энергозатраты на объектах сократились в среднем на 30-40%. Среди них – жилые комплексы, административные здания и медицинские центры, где было достигнуто заметное повышение энергоэффективности.

Фото: Светлана Исаенко

Исаенко родилась в Виннице, где окончила магистратуру Винницкого национального технического университета по специальности "Теплогазоснабжение, вентиляция и кондиционирование в строительстве". Еще во время учебы проявила лидерские качества — возглавляла группу, занималась научными исследованиями и получила диплом с отличием.

После университета Светлана приступила к карьере в строительных компаниях, где занималась проектированием систем вентиляции, кондиционирования и отопления. Там сформировалось ее видение инженерии как инструмента устойчивого развития. Она отмечает: "Строительство будущего — это не только комфорт, но и ответственность перед окружающей средой".

Исаенко постоянно посещает профессиональные выставки и конференции для изучения новых технологий вентиляции, кондиционирования и энергосбережения. Ее подход основан на стремлении объединить технические команды вокруг идей экологического мышления и современного подхода к управлению инженерными системами.

Сегодня специалист активно изучает искусственный интеллект и его возможности в проектировании систем энергоэффективного строительства. Ее цель – сочетать традиционную инженерию с современными цифровыми технологиями, чтобы создавать решения, которые не только снижают потребление энергии, но и повышают качество жизни людей.

"AI – это не угроза для инженеров, а мощный инструмент, который поможет нам проектировать умные, экономные и экологические здания", – отмечает Исаенко.

Сегодня Светлана Исаенко принадлежит новому поколению украинских инженеров, которые видят устойчивое развитие не как тренд, а как профессиональную ответственность. Ее опыт и идеи формируют современное лицо украинской инженерии, а в будущем она планирует представлять эту школу уже на международном уровне – в США, где рассчитывает продолжить свою миссию по модернизации строительной отрасли.

Помимо профессиональной деятельности, Светлана развивает интерес к психологии, йоге и самопознанию, что помогает ей поддерживать баланс между технологическим развитием и внутренней гармонией. Она убеждена, что подлинная эффективность начинается с гармонии между человеком и средой, в которой он живет и работает.