Методология украинской предприниматели Дарьи Цыбы получила международное признание

Авторская методология "Sustainable Business Scale – практическая методология локального роста", разработанная украинской предпринимателем Дарьей Цыбой, получила высокие оценки со стороны ведущих специалистов ресторанной и академической сфер. Пять экспертных рецензий от университетов Украины и представителей мировой индустрии гостеприимства - подтвердили актуальность этой работы.

Методология, основанная на принципах устойчивого развития, локализации бизнеса, экологической ответственности и глубокой интеграции с городскими сообществами, уже была реализована в ряде успешных проектов в Украине и за ее пределами. Эксперты отмечают не только ее научную и практическую значимость, но и потенциал применения в международной среде.

Дарья Циба Дарья Циба

Одна из рецензий предоставлена Киевским национальным экономическим университетом имени Вадима Гетьмана. В ней отмечается:

"Интеграция принципов zero waste и upcycling в бизнес-модель не только отвечает вызовам устойчивого развития, но и создает дополнительные конкурентные преимущества. Разработка собственного продукта (скраб для тела) из отходов производства демонстрирует креативный подход к циркулярной экономике", — подчеркивает доктор экономических наук, профессор М.П. Сагайдак.

Таким образом, методология Дарьи Цыбы рассматривается как источник инноваций в сфере экологического предпринимательства и локального маркетинга.

В отзыве профессора Анны Павловской из Черкасского государственного технологического университета отмечается:

"Методика "Sustainable Business Scale" Дарьи Цыбы представляет исключительно ценный вклад в теорию и практику устойчивого предпринимательства. Работа демонстрирует редкое сочетание глубокого практического опыта, инновационного мышления и социальной ответственности.

Такая оценка подчеркивает потенциал методологии как ориентира для ученых, предпринимателей и политиков, заинтересованных в устойчивом экономическом развитии на локальном уровне.

Еще одно экспертное мнение высказал один из лидеров ресторанного бизнеса Украины, владелец сети заведений и член жюри национальной премии "СОЛЬ" Денис Жаткин:

"Дарья Цыба — не просто успешный ресторатор или эксперт по оптимизации кофеен. Она новаторша, которая создала принципиально новый подход к устойчивому развитию в индустрии гостеприимства. Ее методология обладает потенциалом трансформировать не только отдельные бизнесы, но и целые городские районы".

По словам Жаткина, ее подход уже влияет на молодых рестораторов в Украине, которые перенимают не только конкретные инструменты, но и философию ведения социально ответственного бизнеса.

Кроме того, положительные выводы относительно "Sustainable Business Scale" подготовила Юлия Чепелюк, чемпионка барменских конкурсов и предпринимательница, а также ресторатор и эксперт ресторанной индустрии Левон Акопян.

Сегодня методология Дарьи Цыбы опубликована на платформе Amazon и стала доступна широкой аудитории.