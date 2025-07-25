Методологія української підприємиці Дар’ї Циби отримала міжнародне визнання

Авторська методологія "Sustainable Business Scale — практична методологія локального зростання", розроблена українською підприємицею Дар’єю Цибою, отримала високі оцінки з боку провідних фахівців ресторанної та академічної сфер. П’ять експертних рецензій — від університетів України та представників світової індустрії гостинності — підтвердили актуальність цієї роботи.

Методологія, заснована на принципах сталого розвитку, локалізації бізнесу, екологічної відповідальності та глибокої інтеграції з міськими спільнотами, вже була реалізована в низці успішних проєктів в Україні та за її межами. Експерти наголошують не лише на її науковій і практичній значущості, а й на потенціалі застосування в міжнародному середовищі.

Дар’я Циба

Одну з рецензій надано Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана. У ній наголошується:

"Інтеграція принципів zero waste та upcycling у бізнес-модель не лише відповідає викликам сталого розвитку, але й створює додаткові конкурентні переваги. Розробка власного продукту ("скраб для тіла") з відходів виробництва демонструє креативний підхід до циркулярної економіки", — підкреслює доктор економічних наук, професор М.П. Сагайдак.

У такий спосіб, методологія Дар’ї Циби розглядається як джерело інновацій у сфері екологічного підприємництва та локального маркетингу.

У відгуку професорки Анни Павловської з Черкаського державного технологічного університету зазначається:

"Методика "Sustainable Business Scale" Дар’ї Циби представляє виключно цінний внесок у теорію та практику сталого підприємництва. Робота демонструє рідкісне поєднання глибокого практичного досвіду, інноваційного мислення та соціальної відповідальності".

Така оцінка підкреслює потенціал методології як орієнтира для науковців, підприємців і політиків, зацікавлених у сталому економічному розвитку на локальному рівні.

Ще одну експертну думку висловив один із лідерів ресторанного бізнесу України, власник мережі закладів і член журі національної премії "СОЛЬ" Денис Жаткін:

"Дар’я Циба — не просто успішна рестораторка або експертка з оптимізації кав’ярень. Вона є новаторкою, яка створила принципово новий підхід до сталого розвитку в індустрії гостинності. Її методологія має потенціал трансформувати не лише окремі бізнеси, а й цілі міські райони".

За словами Жаткіна, її підхід уже впливає на молодих рестораторів в Україні, які переймають не лише конкретні інструменти, але й філософію ведення соціально відповідального бізнесу.

Крім того, позитивні висновки щодо "Sustainable Business Scale" підготували Юлія Чепелюк, чемпіонка барменських конкурсів і підприємиця, а також ресторатор та експерт ресторанної індустрії Левон Акопян.

Сьогодні методологія Дар’ї Циби опублікована на платформі Amazon і стала доступною для широкої аудиторії.