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Економіка

Методологія української підприємиці Дар’ї Циби отримала міжнародне визнання

Ціхоцька Марія

Методологія української підприємиці Дар’ї Циби отримала міжнародне визнання
Методологія української підприємиці Дар’ї Циби отримала міжнародне визнання

Авторська методологія "Sustainable Business Scale — практична методологія локального зростання", розроблена українською підприємицею Дар’єю Цибою, отримала високі оцінки з боку провідних фахівців ресторанної та академічної сфер. П’ять експертних рецензій — від університетів України та представників світової індустрії гостинності — підтвердили актуальність цієї роботи.

Методологія, заснована на принципах сталого розвитку, локалізації бізнесу, екологічної відповідальності та глибокої інтеграції з міськими спільнотами, вже була реалізована в низці успішних проєктів в Україні та за її межами. Експерти наголошують не лише на її науковій і практичній значущості, а й на потенціалі застосування в міжнародному середовищі.

Методологія української підприємиці Дар’ї Циби отримала міжнародне визнання
Дар’я Циба

Одну з рецензій надано Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана. У ній наголошується:

"Інтеграція принципів zero waste та upcycling у бізнес-модель не лише відповідає викликам сталого розвитку, але й створює додаткові конкурентні переваги. Розробка власного продукту ("скраб для тіла") з відходів виробництва демонструє креативний підхід до циркулярної економіки", — підкреслює доктор економічних наук, професор М.П. Сагайдак.

У такий спосіб, методологія Дар’ї Циби розглядається як джерело інновацій у сфері екологічного підприємництва та локального маркетингу.

У відгуку професорки Анни Павловської з Черкаського державного технологічного університету зазначається:

"Методика "Sustainable Business Scale" Дар’ї Циби представляє виключно цінний внесок у теорію та практику сталого підприємництва. Робота демонструє рідкісне поєднання глибокого практичного досвіду, інноваційного мислення та соціальної відповідальності".

Така оцінка підкреслює потенціал методології як орієнтира для науковців, підприємців і політиків, зацікавлених у сталому економічному розвитку на локальному рівні.

Ще одну експертну думку висловив один із лідерів ресторанного бізнесу України, власник мережі закладів і член журі національної премії "СОЛЬ" Денис Жаткін:

"Дар’я Циба — не просто успішна рестораторка або експертка з оптимізації кав’ярень. Вона є новаторкою, яка створила принципово новий підхід до сталого розвитку в індустрії гостинності. Її методологія має потенціал трансформувати не лише окремі бізнеси, а й цілі міські райони".

За словами Жаткіна, її підхід уже впливає на молодих рестораторів в Україні, які переймають не лише конкретні інструменти, але й філософію ведення соціально відповідального бізнесу.

Крім того, позитивні висновки щодо "Sustainable Business Scale" підготували Юлія Чепелюк, чемпіонка барменських конкурсів і підприємиця, а також ресторатор та експерт ресторанної індустрії Левон Акопян.

Сьогодні методологія Дар’ї Циби опублікована на платформі Amazon і стала доступною для широкої аудиторії.