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Экономика

Методология украинской предприниматели Дарьи Цыбы получила международное признание

Цихоцкая Мария

Методология украинской предприниматели Дарьи Цыбы получила международное признание
Методология украинской предприниматели Дарьи Цыбы получила международное признание

Авторская методология "Sustainable Business Scale – практическая методология локального роста", разработанная украинской предпринимателем Дарьей Цыбой, получила высокие оценки со стороны ведущих специалистов ресторанной и академической сфер. Пять экспертных рецензий от университетов Украины и представителей мировой индустрии гостеприимства - подтвердили актуальность этой работы.

Методология, основанная на принципах устойчивого развития, локализации бизнеса, экологической ответственности и глубокой интеграции с городскими сообществами, уже была реализована в ряде успешных проектов в Украине и за ее пределами. Эксперты отмечают не только ее научную и практическую значимость, но и потенциал применения в международной среде.

Методология украинской предприниматели Дарьи Цыбы получила международное признание
Дарья Циба

Одна из рецензий предоставлена Киевским национальным экономическим университетом имени Вадима Гетьмана. В ней отмечается:

"Интеграция принципов zero waste и upcycling в бизнес-модель не только отвечает вызовам устойчивого развития, но и создает дополнительные конкурентные преимущества. Разработка собственного продукта (скраб для тела) из отходов производства демонстрирует креативный подход к циркулярной экономике", — подчеркивает доктор экономических наук, профессор М.П. Сагайдак.

Таким образом, методология Дарьи Цыбы рассматривается как источник инноваций в сфере экологического предпринимательства и локального маркетинга.

В отзыве профессора Анны Павловской из Черкасского государственного технологического университета отмечается:

"Методика "Sustainable Business Scale" Дарьи Цыбы представляет исключительно ценный вклад в теорию и практику устойчивого предпринимательства. Работа демонстрирует редкое сочетание глубокого практического опыта, инновационного мышления и социальной ответственности.

Такая оценка подчеркивает потенциал методологии как ориентира для ученых, предпринимателей и политиков, заинтересованных в устойчивом экономическом развитии на локальном уровне.

Еще одно экспертное мнение высказал один из лидеров ресторанного бизнеса Украины, владелец сети заведений и член жюри национальной премии "СОЛЬ" Денис Жаткин:

"Дарья Цыба — не просто успешный ресторатор или эксперт по оптимизации кофеен. Она новаторша, которая создала принципиально новый подход к устойчивому развитию в индустрии гостеприимства. Ее методология обладает потенциалом трансформировать не только отдельные бизнесы, но и целые городские районы".

По словам Жаткина, ее подход уже влияет на молодых рестораторов в Украине, которые перенимают не только конкретные инструменты, но и философию ведения социально ответственного бизнеса.

Кроме того, положительные выводы относительно "Sustainable Business Scale" подготовила Юлия Чепелюк, чемпионка барменских конкурсов и предпринимательница, а также ресторатор и эксперт ресторанной индустрии Левон Акопян.

Сегодня методология Дарьи Цыбы опубликована на платформе Amazon и стала доступна широкой аудитории.